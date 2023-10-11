رسميا.. الجيش الإسرائيلي يعلن قطاع غزة منطقة عسكرية مغلقة وحظر الدخول إليها

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن قطاع غزة منطقة عسكرية مغلقة والدخول إليها محظور تماما ويشكل خطرا أمنيا جسيما.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن 169 جنديًا إسرائيليًا على الأقل قتلوا في التصعيد مع حركة المقاومة الفلسطينية في غزة، بعد عملية طوفان الأقصى التي تم تنفيذها منذ السبت الماضي.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانييل حجاري للصحفيين: “حتى هذا الصباح، أبلغنا عائلات 169 جنديا إسرائيليا بمقتلهم”، مضيفا أنه تم الاتصال أيضا بعائلات 60 شخصا اختطفوا ونقلوا إلى غزة.