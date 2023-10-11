إعلان هام للصحة الفلسطينية.. عدد الشهداء يصل لــ 1055 و5184 جريحا

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن أعداد شهداء غزة زادت لتتجاوز 1000 شهيد وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

قالت الوزارة أن عدد الشهداء وصل إلى 1055 شهيدًت في قطاع غزة و5184 جريحا.

وكان الرقم السابق على ذلك، هو 950 شهيدًا في غزة بينما وصل المصابون لأكثر من 5000، ودمرت الغارات الجوية الإسرائيلية أكثر من 22 ألف مبنى سكني وعشرة مرافق صحية.

كما ألحقت أضرارا بـ48 مدرسة، وأدت إلى نزوح حوالي 260 ألف فلسطيني بحسب تقارير إعلامية فلسطينية.

لم يتبقى إلا 12 ساعة وينفد الوقود الذي تعمل به محطات الطاقة في غزة، حيث أمر الاحتلال بحصار وتجويع الشعب الفلطسيني بمنع الماء والكهرباء والطعام والوقود عنه، فيما يعد تأكيدًا لسياسة الأرض المحروقة.

