وزير الخارجية الفلسطيني يطلع نظيره العراقي على خطورة تطورات العدوان بقطاع غزة

أطلع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، نظيره العراقي فؤاد حسين، على تطورات العدوان الإسرائيلي الكارثي والمستمر على قطاع غزة حتى اليوم.

وتناول اللقاء الذي عقد اليوم، الأربعاء، على هامش أعمال مجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية لبحث مواجهة ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، خطورة العدوان الإسرائيلي المتدحرج على أهلنا في القطاع، في ضوء إعلان سلطات الإحتلال عن قطع خدمات الكهرباء، والماء، والوقود، والتهديد بقصف شاحنات الإمداد التموينية والطبية.

وقال إن هناك اتصالات مكثفة يجريها الرئيس محمود عباس مع جميع الجهات الدولية لتسهيل دخول تلك المساعدات إلى القطاع، ونقل مئات الجرحى إلى المستشفيات المصرية.

وأشاد المالكي بمواقف الشقيقة العراق التي تعتبر من أكبر الداعمين لدولة فلسطين في جميع المنظمات والمحافل الدولية، إيمانا منها بأن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى والمركزية.