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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير التجارة يغادر القاهرة للمشاركة في الدورة الرابعة للمنتدى الاقتصادي والتجاري التركي الإفريقي

وزير الصناعة
وزير الصناعة

توجه المهندس  أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إلى مدينة إسطنبول التركية، صباح اليوم، على رأس وفد رسمي؛ للمشاركة في فعاليات الدورة الرابعة للمنتدى الاقتصادي والتجاري التركي الأفريقي التي تقام خلال يومي 12 و13 أكتوبر، حيث تستهدف الزيارة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.

وقال الوزير إنه سيشارك في الاجتماع الوزاري للمنتدى الذي سيبحث فرص تعزيز الشراكات الاقتصادية بين تركيا وأفريقيا، لافتاً إلى أن المنتدى سيتناول العام الجاري موضوعات مهمة محل الاهتمام المشترك للجانبين التركي والإفريقي.

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وسيستعرض المنتدى التعاون في مجالات التصنيع والصناعات الزراعية، وفرص الاستثمار في البنية التحتية، وشبكات الطاقة والاتصالات والنقل، إلى جانب تسليط الضوء على مجال التحول الرقمي في أفريقيا، إلى جانب استعراض فرص تمويل الاستثمار والتجارة في أفريقيا وفرص الاستثمار والتجارة في منطقة الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا.

ومن المقرر أن يُجري سمير خلال الزيارة مباحثات رسمية مع مسئولين أتراك لبحث فرص الارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين فيما يتعلق بزيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر وتركيا خلال المرحلة المقبلة.

كما سيعقد الوزير سلسلة لقاءات مع مجموعة من الشركات التركية العاملة في مجالات الصناعات الغذائية، والجلود، والملابس الجاهزة، والكيماويات والتي تولي اهتماماً بالاستثمار أو بتوسيع استثماراتها في السوق المصري.

جديرٌ بالذكر أن هذه الزيارة تعد ثاني زيارة لوزير التجارة والصناعة لتركيا، حيث زار الوزير أنقرة نهاية شهر أغسطس الماضي كأول وزير مصري يزور تركيا منذ 10 سنوات

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