أيمن منصور: حزين بسبب تقديم الزمالك شكوى ضد نجلي

أكد أيمن منصور نجم الزمالك الأسبق ومنتخب مصر، أن نجله أحمد أيمن يستحق أن يكون هناك حل الأزمة الأخيرة بعد الانتقال للنادي المصري ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال أيمن منصور ، فى تصريحات تليفزيونية:" حزنت بشدة بعد أزمة نجلي الأخيرة والإيقاف والابتعاد عن المباريات.

واضاف أيمن منصور ، فى تصريحات عبر برنامج مجدي عبد الغني على قناة الشمس:" أنا لا أفهم حتي الآن كيف يتم حل أزمة أحمد ، ولكن أنا تواصلت مع الجميع ومع اتحاد الكرة ومازال لا يوجد هناك حلول واطالب بوضع حل سريع لأن نجلي لاعب دولي ويعول أسرة.

وأتم: " حزنت بشدة على تقديم شكوي من جانب نادي الزمالك فى أحمد الذي يلعب فى النادي وهو عمره 7 سنوات.