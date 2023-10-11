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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عمل الإسماعيلية تقوم بجولة للمنطقة الحرة العامة للتعرف على الفرص المتاحة

صدى البلد

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية زيارة للإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة الاستثمارية بالمحافظة، في إطار التعاون بين المديرية والمنطقة الجاذبة للاستثمار الذي يوفر العديد من فرص العمل للشباب من أبناء المحافظة، ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة بالإسماعيلية، ودور هيئة الاستثمار في وضع المحافظة على الخريطة الاستثمارية الشاملة، والتعريف بالمشروعات الحالية والمستقبلية .                                         

 

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة تعزيز ملفات التعاون من العديد من الجهات الداخلية والخارجية لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب والتشجيع على ريادة الأعمال والعمل الحر وجذي مزيد من الاستثمارات لتحقيق التنمية المستدامة وأهدافها.

 

وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية في تقريرٍ للوزارة، أنه استقبله خلال الزيارة أيمن صالح رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة الاستثمارية بمحافظة الإسماعيلية  ، يرافقه وفداً من مديرية العمل يتكون من: سامية عبد السلام مديرة إدارة تفتيش عمل الاحياء، وسامح عهدى مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، وإبراهيم حلمى مدير إدارة العلاقات العامة،وذلك  لبحث الفرص الاستثمارية بالمحافظة ومناقشة كيفية جذب استثمارات جديدة، حيث أكد مدير المديرية على حرص المديرية علي تشجيع المستثمرين لضخ استثمارات إضافية، لتوفير المزيد من فرص العمل ووضع الإسماعيلية على رأس الخريطة الاستثمارية بمصر.                                        

 

وأشار إلى أهمية محافظة الإسماعيلية من الناحية الاستثمارية نظرًا لامتلاكها موقعًا جغرافيا متميزًا، وشبكة طرق مواصلات متطورة، فضلاً عن توافر كل أشكال البنية التحتية والمرافق العامة، بجانب تميزها كمحافظة زراعية تمتلك العديد من المحاصيل الزراعية ذات الجودة المتميزة.

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