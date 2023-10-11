قوات حفظ السلام في لبنان تنفي ترك مواقعها بأمر من حزب الله

نفت قوات حفظ السلام الدولية "اليونيفل"، اليوم الأربعاء، تليقها إنذارا من حزب الله اللبناني لإخلاء مواقعها على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وقالت وقوات حفظ السلام الدولية في لبنان في بيان لها: "نواصل الاتصالات على جانبي الخط الأزرق للتهدئة ومنع التصعيد".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام لبنانية، أن حزب الله أبلغ الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام الدولية بضرورة إخلاء جميع المواقع على الحدود الإسرائيلية.

جاء ذلك، بعدما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام بـ لبنان أن صفارات إنذار دوت في مراكز تابعة لقوات اليونيفل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وذكرت الوكالة اللبنانية، أن إسرائيل تقصف بلدات حدودية بالطائرات المسيرة، لافته إلى أن طائرات مسيرة معادية تشارك في القصف على محيط القطاع الغربي وتتصدى لها رشاشات المقاومة.