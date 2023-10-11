بتكلفة 7 ملايين جنيه.. افتتاح وحدة إنتاج النيتروجين السائل بمديرية الطب البيطري بأسيوط

افتتح محافظ أسيوط عصام سعد، اليوم الأربعاء، وحدة إنتاج النيتروجين السائل بمديرية الطب البيطري، بتكلفة 7 ملايين جنيه ، كما تفقد وصول بعض الأجهزة الطبية والمعدات البيطرية وذلك تمهيدًا لتوزيعها على الوحدات البيطرية والمجمعات الزراعية بالقرى الأكثر احتياجًا ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة .

تفقد المحافظ ومرافقوه - وفقا لبيان - بعض المعدات والأجهزة الطبية والمعدات البيطرية والتي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى صعيد مصر ، وتستخدم لفحص وتشخيص الأمراض عند الحيوانات بالإضافة إلي عدد كبير من وحدات تخزين النيتروجين السائل ، بالإضافة إلى ماكينات رش الحيوانات وتعقيمها ضد الحشرات والآفات المختلفة ومعدات وأدوات الجراحة والعمليات والميكروسكوبات وأجهزة الكشف عن المعادن داخل أمعاء الحيوانات والتي سيتم توزيعها على الوحدات البيطرية بالقرى الأكثر احتياجًا بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

كما كرم المحافظ الدكتور صلاح علي مدير مديرية الطب البيطرى والدكتور أيمن صبحي مدير إدارة الرعاية والعلاج وشئون الوحدات والدكتورة غادة جلال مدير إدارة الخدمات والدكتور ممدوح بداري مدير المديرية السابق تقديرًا لجهودهم.

وطالب المحافظ، العاملين بالتفاني في العمل والنهوض بالوحدات البيطرية بالقرى والنجوع وتعظيم الاستفادة من الأجهزة والمكانات المتاحة بتلك الوحدات للنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة بالمحافظة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فضلًا عن تكثيف القوافل الطبية البيطرية بقرى ومراكز المحافظة تسهيلًا على المواطنين .