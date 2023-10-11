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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان توقع عقدا مع شركة سياحية لتعزيز الخدمات

صدى البلد

 

 


شهد مجلس جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، توقيع عقد ضمن بروتوكول التعاون بين الجامعة وشركة سياحية برئاسة الدكتور محمد عبد الدايم عبدالواحد بصفته المدير الرئيسى للشركة، وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز وتطوير الخدمات السياحية وتعزيز التعاون بين الجامعة والشركة في هذا القطاع.

وينص البروتوكول على التعاون فى العديد من المجالات  ومنها الخدمات السياحية التي تعد باكورة التعاون بينهما، على أن تقوم شركة ماستر ترافيل بتنظيم الرحلات السياحية الجامعية الفردية والجماعية داخل مصر وخارجها للسادة أعضاء هيئة التدريس بجميع كليات الجامعة  والعاملين فيها وطلابها بناء على برامج سياحية بالاتفاق بين الطرفين، بجانب حجز تذاكر الطيران على جميع خطوط الطيران المحلية والدولية، وحجز الفنادق داخل مصر وخارجها، وتقديم خدمات النقل السياحى والليموزين، بالإضافة إلي تنظيم المعارض والمؤتمرات فى شتى المجالات.

كما ينص البروتوكول على تنظيم وتنفيذ رحلات الحج والعمرة بمستوياتها المختلفة وفق تعليمات وزارة السياحة، وتدريب طلاب كلية السياحة والفنادق بكافة اقسامها عمليا من خلال دورات تنظمها الشركة  بعد تحديد الية تنفيذ ذلك بالاتفاق بين الطرفين وفق جداول زمنية يتم تحديدها لاحقاً، وتقديم كافة الخدمات للطلاب الوافدين من الدول العربية والافريقية للدراسة بعد تحديد الجامعة لشروط قبولهم للدراسة بكلياتها .

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وقد تضمن البروتوكول أيضا، منح الشركة    منافذ داخل الحرم الجامعي وبالكليات الخارجية وبخاصة كلية السياحة والفنادق على أن يتم تصميم تلك المنافذ وتحديد أماكنها على أرض الواقع باتفاق الطرفين.

ومن جانبه أكد الدكتور السيد قنديل على حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية مميزة لطلابنا، من خلال التفاعل مع الصناعة والقطاعات المختلفة، حيث يسهم ذلك في تحقيق تبادل المعرفة والخبرة بين الجامعة والشركة.

وبدوره أعرب الدكتور محمد عبد الدايم عبدالواحد عن سعادته بحسن الاستقبال والتعاون مع جامعة حلوان، وأن هذا التعاون سيكون له تأثير إيجابي على القطاع السياحي بالجامعة.

وقام بتنسيق البروتوكول الدكتورة سهى عبد الوهاب عميد كلية السياحة والفنادق، الدكتور سامح جمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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