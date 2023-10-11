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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المقاومة الفلسطينية توجه ضربات صاروخية كبيرة على عسقلان وأسدود

ضربات صاروخية
ضربات صاروخية

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، عن توجيه ضربة صاروخية كبيرة إلى عسقلان، ردًا على تهجير المدنيين من قطاع غزة.

وحسب القناة الـ12 الإسرائيلية، جرى إطلاق رشقات صاروخية من قبل المقاومة الفلسطينية تجاه مستوطنات أسدود وعسقلان وغلاف غزة، وسط إطلاق صافرات الإنذار.

وفي وقت سابق، أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن إدانتها الشديدة الجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، التي ترتكبها آلة الحرب الإسرائيلية مستخدمة الأسلحة المحرمة دولياً بما فيها الفسفورية والعنقودية وغيرها.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أصدرت الخارجية الفلسطينية بيانًا صحفيًا اليوم الأربعاء، قالت فيه "إن هذه الجرائم تطال كل شيء في قطاع غزة وأدت حتى اللحظة إلى استشهاد 950 مواطنا وأكثر من 5 آلاف جريح، وهي في تزايد متسارع، ونزوح مئات آلاف المواطنين من منازلهم، وأرقام مهولة من المنازل والأبنية والمؤسسات والمنشآت التي سُوّيت بالأرض وهُدمت إما جزئيا أو كليا".

وأضاف البيان ، أن "جرائم القتل والتدمير والتهجير تعني أن دولة الاحتلال ترتكب جريمة الإبادة الجماعية بحق المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، في ظل حملة تجويع مسعورة وقطع الإمدادات والاحتياجات الأساسية (الكهرباء، والمياه، والأدوية، والوقود وغيرها)، عن المواطنين المدنيين العزل في أبشع أشكال العقوبات الجماعية".

وشددت على أن "التصعيد المتواصل في القصف والتدمير والقتل استخفاف إسرائيلي بمواقف بعض الدول التي توجه مطالباتها إلى دولة الاحتلال بضرورة الالتزام بالقانون الدولي".

إطلاق صافرات الإنذار الاحتلال الاسرائيلي حماس المقاومة الفلسطينية

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