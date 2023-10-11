رئيس الوزراء يتفقد المتحف اليوناني في الإسكندرية عقب تطويره

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المتحف اليوناني بالاسكندرية عقب تطويره واستمع لشرح حول التطوير الذي تم بالمتحف حيث تم نقل عدد من القطع الأثرية الجديدة للمتحف ووضع نظام اضاءة جديد.

ويعد المتحف اليونانى الرومانى أكبر متحف متخصص فى الآثار الرومانية واليونانية فى دول حوض البحر المتوسط، ويقع فى قلب الإسكندرية، حيث يعد من أهم المعالم الأثرية بالمحافظة، وتم عملية ترميم شاملة له لإظهار الكنوز الأثرية التى يحتويها وليصبح أحد عناصر الجذب السياحى بالمحافظة.

ويعرض المتحف اليوناني الروماني عدد من الآثار التي عثر عليها في الإسكندرية وما حولها ويرجع معظمها للعصر البطلمى والعصر الرومانى منذ نشأة الإسكندرية من القرن الثالث قبل الميلاد إلي القرن الثالث بعد الميلاد.



ومن أهم معروضاته رأس من الرخام الأبيض يمثل يوليوس قيصر ورأس من الرخام يمثل الإسكندر الإكبر و تمثال نصفى لسيرابيس "معبود الاسكندرية القديمة ".

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