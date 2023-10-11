وسائل إعلام إسرائيلية تعترف بفشل منظومة القبة الحديدية في مواجهة الصواريخ الفلسطينية بعسقلان

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن منظومة القبة الحديدية للدفاع الجوي لم تستطع اعتراض عدد من الصواريخ التي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية والتي سقطت في عسقلان.

وأضاف إعلام إسرائيلي، أن إحدي الصواريخ التي تتطقها حماس على عسقلان أصابت مبني سكنبي إصابة مباشرة، في ظل رشقات صاروخية جديدة من غزة.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تم استشهاد 3 عناصر من المقاومة الفلسطينية في اشتباك مسلح بـ عسقلان جنوب فلسطين المحتلة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بوجود أنباء عن وصول قوات من حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” إلى مستوطنة عسقلان بطائرات شراعية.

كما أفادت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تشتبك مع رجال المقاومة الفلسطينية قرب مستوطنة عسقلان.