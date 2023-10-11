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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

بحوث الصحراء يدرس أوجه التعاون بمجال تحلية المياه مع الهيئة العربية للتصنيع

صدى البلد

استقبل الدكتور حسام شوقى، رئيس مركز بحوث الصحراء، كلا من اللواء دكتور مهندس حازم فهمي، رئيس القطاع الفني للهيئة العربية للتصنيع، والدكتور حمدي السيسي، مستشار رئيس مصنع المحركات للبحوث والتطوير بالهيئة، والدكتور مهندس رأفت جوهر، مدير عام البحوث والتطوير بالهيئة، لمناقشة أوجه التعاون بين الجهتين لتصنيع فلاتر تحلية المياه.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد السيد، أستاذ مساعد تحلية المياه بالمركز، وذلك في إطار تكليفات القيادة السياسية للهيئة لتعميق التصنيع المحلي لوحدات أغشية معالجة وتحلية المياه بالتعاون مع المراكز البحثية الصناعية والجامعات.

وأوضح رئيس مركز بحوث الصحراء أن مجالات التعاون ستتضمن تصميم وإنتاج وحدات أغشية معالجة وتحلية المياه بجميع أنواعها لسد احتياجات مشروعات التنمية وجميع الجهات العاملة في مجال المياه والصرف الصحي، وتوفير احتياجات السوق المصرية، وتصدير الفائض للسوق العربية والأفريقية.

وقال إن التعاون سيساهم في نقل الخبرة الفنية وتدريب الكوادر البشرية وتنفيذ البرامج التدريبية وتقديم الدعم اللازم لأعمال البحوث والتطوير ودراسات السوق.

وأشاد شوقي بمجهودات الهيئة العربية للتصنيع لزيادة نسب التصنيع المحلي بمحطات تحلية وتنقية المياه، بأساليب علمية مستحدثة لتحقيق أعلى معدلات للتصنيع المحلي وفقا لنظم الجودة العالمية.

وأعرب عن تطلع مركز بحوث الصحراء للتوسع فى مجالات التعاون والشراكة مع الهيئة، وتقديم جميع التسهيلات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من إمكانيات الهيئة العربية للتصنيع لتعميق التصنيع المحلي لوحدات معالجة وتحلية المياه بما يخدم مشروعات الدولة للتنمية المتكاملة والمستدامة وتلبية احتياجات السوق المحلية الأفريقية، وذلك من أجل رفعة مصر الغالية.

وتم خلال اللقاء زيارة معمل التوصيف بالمركز الخاص بتحضير وتوصيف أغشية التحلية، والمرور على أحدث التقنيات في توصيف وتحضير المواد النانوية.

كما تمت زيارة مركز التميز المصري لأبحاث التحلية للتعرف على إمكانيات المركز في البحث والتطوير في عمليات معالجة وتحلية المياه.

من جانبه، أعرب رئيس الهيئة العربية للتصنيع والوفد المرافق له عن تقديرهم للإمكانيات البحثية المتطورة بمركز بحوث الصحراء، والذي يعد نقطة الاتصال الوطنية في مجال تحلية المياه من خلال التحالف القومي للمعرفة والتكنولوجيا، وبمشاركة عدد من مصانع الهيئة العربية للتصنيع.

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