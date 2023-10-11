رسميا.. روني مديرا فنيا لبرمنجهام سيتي

أعلن نادي برمنجهام سيتي الإنجليزي، والذي يلعب في دوري القسم الثاني بإنجلترا، اليوم الأربعاء، اختيار واين روني ليكون مديرا فنيا للفريق، بداية من الفترة المقبلة.

وقال برمنجهام في بيانه: "يعلن برمنجهام سيتي، تعيين واين روني كمدير فني، بعقد مدته 3 مواسم ونصف".

وأضاف: "يدعم روني زميله السابق في منتخب إنجلترا أشلي كول، مساعد مدرب منتخب إنجلترا الحالي تحت 21 عاما، وجون أوشيه مساعد مدرب جمهورية أيرلندا، وكارل روبنسون وبيت شاتلوورث اللذان ساعدا روني في دي سي يونايتد".

فيما أبدى روني عن سعادته قائلا: "أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى نادي برمنجهام سيتي".

وتابع: "من الواضح للغاية أن لديهم خطة وملتزمون بتحقيق طموحهم للنادي".

ورحل روني عن تدريب دي سي يونايتد الأمريكي قبل يومين، وسبق أن درب ديربي كاونتي في إنجلترا.