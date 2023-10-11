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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعثة منتخب القوس والسهم تصل إلى السعودية للمشاركة في البطولة العربية

صدى البلد

وصلت بعثة المنتخب المصري للقوس والسهم إلى السعودية استعدادا للمشاركة في البطولة العربية الثالثة عشرة، التي ستقام في الفترة بين 12 وحتى 17 أكتوبر الجاري.

وتقام منافسات البطولة بمشاركة 19 منتخبا، وهي الجزائر والبجرين وجزر القمر وجيبوتي ومصر والعراق والأردن والسعودية والكويت وليبيا والمغرب وموريتانيا وفلسطين وقطر والسودان وسوريا وتونس والإمارات واليمن.

وتضم بعثة منتخب مصر كلا من، علي عبر البر وبهاء عمرو ويوسف طلبة وشريف أشرف وجنى عبد الجيد وندى عزام ورنا ممدوح في القوس الأولمبي، وأحمد فخري ونانسي الجبيلي في القوس المركب، بالإضافة إلى الدكتور ماجد محيي، المدير الفني.

ويترأس بعثة المنتخب اللواء وليد المليجي، نائب رئيس الاتحاد المصري للقوس والسهم.

وتواجد نائب السفير المصري بالسعودية في استقبال بعثة المنتخب فور وصولها إلى المملكة العربية السعودية.

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