تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعلن انعقاد غرفة عمليات متابعة الانتخابات الرئاسية

انعقدت غرفة عمليات متابعة الانتخابات الرئاسية التي شكلتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين؛ لمتابعة كافة الإجراءات المتعلقة بانتخابات رئاسة الجمهورية 2024.

وتغطي الغرفة، كل الإجراءات التي تتضمنها الانتخابات الرئاسية، بدءا من جمع التوكيلات الخاصة بتأييد المرشحين، وتقدم المرشحين بأوراق الترشح للهيئة الوطنية للانتخابات، وردود أفعال الشارع المصري على مجريات الأحداث.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن مشاركتها في الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ من خلال تفاعل كوادرها وشبابها في مختلف التيارات والاتجاهات مع كافة المرشحين للرئاسة.

كما أعلنت التنسيقية، إطلاق حملة؛ لدعوة المصريين في الخارج والداخل للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، تحت شعار "نعم للمشاركة".