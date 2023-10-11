مدير معهد بحوث النباتات يتفقد البرامج البحثية الصيفية في محطة بسخا

زار الدكتور محمود أحمد قمحاوى، مدير معهد بحوث أمراض النباتات، محطة البحوث الزراعية في سخا لتفقد البرامج البحثية لقسم بحوث أمراض الأرز وحقل اللفحة والسلالات المبشرة المعدة للتسجيل.

جاءت الزيارة فى إطار التعاون المثمر بين معهد بحوث أمراض النباتات ومعهد بحوث المحاصيل الحقلية وفى إطار المتابعة الميدانية المستمرة من معهد بحوث أمراض النباتات للبرامج البحثية فى محطات البحوث الزراعية بمحافظات مصر المختلفة وبناءً على توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى، ومحمد سليمان - رئيس مركز البحوث الزراعية.

، قام السيد وكيل المعهد لشئون الإنتاج بمعهد بحوث أمراض النباتات الأستاذ الدكتور/ عماد الدين قطب

وتجارب المعاملات الزراعية

وتفقد تجارب المبيدات الكيماوية والبيولوجية وتجارب المعاملات الزراعية بالمحطة ومتابعة نتائج هذه التجارب بمرافقة رباب العماوى - رئيس قسم بحوث أمراض الأرز، وإسماعيل الرفاعى رئيس قسم بحوث الأرز بمعهد المحاصيل الحقلية، وصابر صديق أستاذ تربية الأرز بمعهد المحاصيل الحقلية وعديد من باحثى القسمين بمعهد بحوث أمراض النباتات ومعهد بحوث المحاصيل الحقلية.

ووجه بضرورة المتابعة المستمرة للبرامج وتنفيذ التجارب البحثية التى لها هدف تطبيقى لزيادة الإنتاجية وضرورة التركيز أيضاً على التجارب البحثية لدراسة تأثير التغيرات المناخية وعلاقتها بالأمراض النباتية وذلك لتحقيق الأمن الغذائى.

وفى نهاية الجولة اجتمع بباحثى قسم بحوث أمراض الأرز بالمحطة وأكد ضرورة حل مشاكل المزارعين وإيجاد الحلول السريعة والدقيقة لهذه المشاكل كما أكد ضرورة بذل مزيد من الجهد فى العمل للإرتقاء بمستوى البحوث وضرورة التوسع فى تنفيذ البحوث التطبيقية ذات المردود المباشرعلى زيادة الإنتاجية.

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