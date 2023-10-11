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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

تحسين تصنيف الجامعات والمراكز البحثية ضمن أجندة اجتماع مجلس أمناء بنك المعرفة المصري

صدى البلد

شارك الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، في اجتماع مجلس أمناء بنك المعرفة المصري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

وناقش المجلس خطة العمل المقترحة لتجديد التعاقدات خلال عام 2024، وتشمل تحديد حجم الاستخدام للخدمات والاشتراك التي تم تقديمها خلال عام 2023، وكذا استطلاع رأي الجامعات والجهات المعنية والاستفادة من الخدمات باحتياجاتهم لعام 2024، والبحث عن أفضل الطرق لتقديم خدمات النشر والتصفح للناشرين من خلال المختصين وعرضها على مجلس الأمناء خلال اجتماعه المقبل.

كما ناقش المجلس أيضًا آليات العمل خلال الفترة المقبلة، وتشمل: التوسع في اتفاقيات النشر الحر مع الناشرين الدوليين، وتحسين تصنيف الجامعات والمراكز البحثية، وتأكيد دور بنك المعرفة كمنصة لنشر المعرفة وتداولها من خلال زيادة أعداد المجلات العلمية والمؤتمرات الدولية التي يستضيفها بنك المعرفة على منصته الإلكترونية، واستمرار تقديم بنك المعرفة للخدمات المتخصصة والتعليم الاحترافي للكليات المصرية، والتوسع في مشروع فھرس الاستشهادات المرجعية العربية للدوريات والمقالات المنشورة باللغة العربية، والمدرجة بقاعدة بيانات كلارفيت.

حضر الاجتماع الدكتور محمد الشرقاوي، أمين عام بنك المعرفة ومساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، والدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون التطوير التكنولوجي، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وعبير الشاطر، المشرف العام على بنك المعرفة ومساعد وزير التعليم العالي للشئون الفنية، والدكتور شريف كشك، مساعد الوزير للحوكمة الذكية، والدكتور محمد لطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والدكتور حسام حسني، أمين عام اللجنة العليا للتخصصات بوزارة الصحة، وأعضاء المجلس.

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