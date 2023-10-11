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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. جزر الكناري الإسبانية تُعلق الدراسة |شاهد

أرشيفية
أرشيفية

أمرت جزر الكناري الإسبانية بإغلاق المدارس مؤقتاً بسبب درجات الحرارة المرتفعة في الأرخبيل والتي سجلت أرقاماً قياسية وساعدت في إحياء حريق غابات ضخم في تينيريفي.

وعادة ما يشهد الأرخبيل المكون من سبع جزر، الواقع في المحيط الأطلسي قبالة الساحل الشمالي الغربي لأفريقيا، درجات حرارة تشبه فصل الربيع طوال العام، لكن درجات الحرارة ارتفعت مؤخراً إلى حوالي 38 درجة مئوية (100 درجة فهرنهايت) في بعض الأجزاء، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وبلغت درجة الحرارة 38.5 درجة مئوية في أديجي جنوب غرب تينيريفي يوم الاثنين، و37.8 درجة مئوية في أروكاس شمال جزيرة جران كناريا المجاورة، وفقاً لوكالة الأرصاد الجوية الإسبانية.

ومع توقعات استمرار درجات الحرارة المرتفعة، أعلن وزير التعليم في الأرخبيل، بولي سواريز، أنه سيتم تعليق الدراسة يومي الأربعاء والجمعة. الخميس هو يوم عطلة رسمية في إسبانيا، وقال للصحفيين: "نريد إعطاء الأولوية لسلامة الأولاد والبنات في جميع المدارس في جزر الكناري".
 

جزر الكناري درجات الحرارة المحيط الأطلسي الأرصاد توك شو صدى البلد

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