أخبار التعليم.. عودة التحسين| التعليم تستعد لعقد حوار مجتمعي لمناقشة نظام الثانوية العامة الجديد.. البحث العلمي تعلن فتح باب التقدم لجوائز الدولة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



البحث العلمي تعلن فتح باب التقدم لجوائز الدولة

أعلنت أكاديمية البحث العلمي عن فتح باب التقدم لجوائز الدولة، والتي تشمل جوائز النيل، وجوائز الدولة التقديرية، وجوائز الدولة للتميز، وجوائز الدولة التشجيعية.



خبير تعليم: الأنشطة الطلابية في المرحلة الجامعية حجر الزاوية لتنمية الشباب

أكدت الدكتورة سامية خضر، الخبيرة التربوية أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن مشاركة الطلاب الجدد في الأنشطة الطلابية تمثل جانبًا أساسيًا من تجربتهم الجامعية.

ننشر مصوغات تعيين الناجحين في مسابقة الـ30 ألف معلم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، مصوغات تعيين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم استعدادا لتوزيعهم على المدارس.

وتمثلت مصوغات التعيين بحسب ما تم إعلانه من مديرية التربية والتعليم بالبحيرة فيما يلي: - بطاقة الرقم القومي - صحيفة الحالة الجنائية - قرار المجلس الطبي - شهادة ميلاد مميكنة - أصل المؤهل.





عودة التحسين| التعليم تستعد لعقد حوار مجتمعي لمناقشة نظام الثانوية العامة الجديد

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد حوار مجتمعي قوي سيتم إعلان موعده في وقت لاحق، لمناقشة تطوير ملف الثانوية العامة خلال المرحلة المقبلة.



للمرة السادسة على التوالي.. مؤتمر علمي بكلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس

نظمت كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، مؤتمرا علميا بعنوان: “المراهقة.. هل هي مجرد مرحلة بيولوجية ونفسية واجتماعية في رحلة النضوج يوم أم حقبة من العمر خارجه؟”.



16 صورة ترصد بدء تطبيق التعليم بالليجو في المدارس لتنمية ذكاء الطلاب| تفاصيل

شهدت المدارس المصرية خلال العام الدراسي الحالي 2023 - 2024، تفعيل برنامج الليجو مع طلاب الصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية لتحقيق متعة التعلم القائم على اللعب.

قنديل يستعرض إنجازات جامعة حلوان خلال عام

ترأس الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، اجتماع مجلس الجامعة لشهر أكتوبر لعام 2023، وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات ومستشاري رئيس الجامعة.



