لبنان.. بيان هام من حزب الله يخص أمريكا

بعد إرسالها حاملة الطائرات..

أكد حزب الله اللبناني أن الدعم المفتوح لآلة القتل والعدوان الصهيوني هو الجوهر الحقيقي للسياسة الأمريكية في دعمها المتواصل للعدوان والإرهاب.

وفي بيان له؛ اعتبر حزب الله الولايات المتحدة شريكاً كاملاً في العدوان الصهيوني وحمّلها المسئولية التامة عن القتل والإجرام والحصار والمجازر.

كما طالب الحزب الجماهير العربية والإسلامية بإدانة التدخل الأمريكي وشركائه الدوليين والإقليميين وفضحه على المستويات كافة.



وشدد حزب الله على أن إرسال حاملات الطائرات إلى المنطقة بهدف رفع معنويات العدو يكشف عن ضعف الآلة العسكرية الصهيونية رغم المجازر.

وأتم الحزب بيانه قائلا: “حاملة الطائرات لن تخيف شعوب أمتنا ولا فصائل المقاومة المستعدة للمواجهة حتى تحقيق النصر النهائي والتحرير الكامل”.