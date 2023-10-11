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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل حفل حمزة نمرة بمهرجان الموسيقى العربية

صدى البلد

يحيي المطرب حمزة نمرة حفلا يوم السبت ٢٨ أكتوبر ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

عقدت دار الأوبرا المصرية  مؤتمرا صحفيا برئاسة الدكتور خالد داغر لكشف تفاصيل الدورة الجديدة من مهرجان الموسيقي العربية التى يديرها المايسترو هانى فرحات وتقام فى الفترة من 24 أكتوبر حتى 2 نوفمبر المقبل تحت رعاية  الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وتضم الدورة الجديدة ٣٨ حفلا غنائيا وموسيقيا بمشاركة ١٢٠ فنانا من أبرزهم علي الحجار، هاني شاكر ، عبير نعمة، مدحت صالح، نداء شرارة، تامر عاشور، كارمن سليمان.

وكان قد علق الموسيقار هاني فرحات، على توليه رئاسة الدورة المقبلة من مهرجان الموسيقى العربية، قائلا:" شرف كبير ليا.

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رئيس الأوبرا المصرية: مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ32 يدعم القضية الفلسطينية

وقال هاني فرحات في حواره على قناة " القاهرة الإخبارية"،:" نأمل أن تخرج الدورة المقبلة بشكل مختلف ونكون فخورين بها".

وأضاف هاني فرحات:" مهرجان الموسيقى العربية يقام منذ 31 سنة وأتمنى أكون على قدر المسؤولية وأقدم شيئا جديدا أكون فخورا به ".

وتابع هاني فرحات:" تنسيق كامل مع وزيرة الثقافة ودار الاوبرا كي نعود إلى اصل مهرجان الموسيقى العربية أن يكون مهرجانا علميا ويتم إلقاء الضوء على أبحاث علمية كثيرة ".

وعلى جانب آخر احتفلت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بمرور 35 عاما على افتتاحها بثلاثة أمسيات إبداعية متنوعة أقيمت مساء الأحد 8 أكتوبر.


ففي السابعة والنصف مساء على المسرح الكبير وبالتعاون مع سفارة كازاخستان بالقاهرة وصندوق دعم الثقافة الكازاخستانية بأوروبا تعرض المسرحية التاريخية ( بيبرس الأسطورة) بمناسبة مرور 800 عام على ميلاد السلطان الظاهر ركن الدين بيبرس وتروى سيرته الذاتية التى شهدت بطولات وانتصارات واحلام نجح فى تحقيق بعضها.

الدكتور خالد داغر الدكتورة نيفين الكيلاني الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الدورة الجديدة

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