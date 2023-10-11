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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: رفع 1990 طن قمامة و24 طنا من تطهير الترع بـ 14 مركز ومدينة

تطهير الترع
تطهير الترع

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم /الأربعاء/، حملات نظافة ورفع القمامة والأتربة من الشوارع والميادين، وخاصة بالقرى، إضافة لحملات نظافة على الطرق الرئيسية بين المراكز والمدن، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية بالمحافظات، وتنفيذا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين، والمتابعة المستمرة من وزير التنمية المحلية هشام آمنة ومحافظ كفر الشيخ جمال نور الدين. 


وأكد نور الدين أن مدن وقرى المحافظة تشهد استمرار تنفيذ الحملات المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين، لرفع القمامة والاتربة والمخلفات الصلبة بـ 14 مركزا ومدينة، مشيراً إلى رفع 1990 طن قمامة، و24 طنا من أعمال تطهير الترع بدسوق من ورد النيل، بالتعاون كافة مراكز ومدن المحافظة الـ 14، وجهاز النظافة بالمحافظة، موجهاَ بالمتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولا بأول بنطاق مراكز ومدن المحافظة.

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