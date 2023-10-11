آدم الشرقاوي يكشف تفاصيل إصابته بكواليس خمس جولات مع فاطمة مصطفى

تستضيف الإعلامية فاطمة مصطفى الفنان الشاب آدم الشرقاوي خلال حلقة جديدة من حلقات برنامجها الشهير الراديو بيضحك على راديو 9090.



ويتحدث آدم خلال الحلقة عن كواليس مشاركته فى فيلم خمس جولات الذى طرح فى السينمات مؤخرا وتعاونه مع الفنان ماجد المصري.



وتحدث آدم فى برومو الحلقة عن كواليس إصابته بنزيف بالأنف خلال تصويره فيلم خمس جولات والتدريبات الشاقة التى خضع لها لتجسيد شخصية لاعب MMA.



كما تحدث آدم عن حياته الشخصية وأهم القرارات التى أتخذها خلال الفترة الماضية وكان على رأسها مغادرة أمريكا والإقامة الدائمة فى مصر.



فيلم خمس جولات

يذكر أن فيلم خمس جولات يضم مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين ومنهم، آدم الشرقاوي، نور النبوي، وماجد المصري، وعايدة الأيوبي، داليا شوقي، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، ملابس وديكور يحيى علام، موسيقى تصويرية أحمد عبد المنعم، مدير تصوير أحمد عبد العزيز، إعداد موسيقى محمد صقر، مؤثرات بصرية ياسر النجار، مهندس صوت إبراهيم عبد العزيز، قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف.

برنامج الراديو بيضحك

يذكر أن الإعلامية فاطمة مصطفى، استضافت في برنامجها "الراديو بيضحك" على "الراديو 9090"، عدد كبير من كبار نجوم الفن، ويتطرق البرنامج إلى كشف جوانب جديدة في حياة كل فنان وتكريمه على نجاحاته الفنية، ويبث البرنامج أسبوعيًا كل خميس، في تمام السادسة مساءً.