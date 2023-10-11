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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفير الروسي لـ"وام" : الكونغرس العالمي للإعلام يساهم بشكل فريد في تشكيل صناعة الإعلام العالمية

صدى البلد

 

قال سعادة تيمور زابيروف، سفير روسيا الاتحادية لدى الدولة، إن الكونغرس العالمي للإعلام الذي يقام سنويا في أبوظبي، يعد منصة دولية مهمة تقدم مساهمة كبيرة وفريدة في تشكيل صناعة الإعلام العالمية.

وأشار سعادته في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إلى أن روسيا كانت ممثلة في الكونغرس العالمي للإعلام في دورته الأولى العام الماضي بمؤسسات إعلامية وطنية مؤثرة مثل شبكة تلفزيون روسيا اليوم، ووكالتي أنباء تاس وسبوتنيك.

وأضاف أن إدارة هذه المؤسسات عقدت على هامش المؤتمر عددا من الاجتماعات المهمة وغيرها من الأنشطة.

وقال سعادة السفير " أثبت الكونغرس مكانته كمنصة مهمة لوسائل الإعلام الروسية لتعزيز وتنويع علاقاتها المهنية مع الشركاء الرئيسيين من جميع أنحاء العالم وفي دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف سعادته أن هناك تعاونا ديناميكيا ومثمرا بين مؤسسات الإعلام الروسية والإماراتية، بما في ذلك تعاون واعد للغاية مع وكالة أنباء الإمارات “وام” - سواء في الأطر الثنائية أو متعددة الأطراف.

وأشار سعادته إلى أن من أبرز الخطوات على هذا الطريق مشاركة وفد من وكالة أنباء الإمارات “وام” برئاسة المدير العام سعادة محمد جلال الريسي، في المؤتمر الدولي "روسيا والعالم الإسلامي: خطوات عملية في التعاون الإعلامي" الذي عقد في ديسمبر الماضي في موسكو.
وقال السفير " نحن نعلق أهمية كبيرة على الحفاظ على الاتصالات الثنائية المنتظمة في المجال الإعلامي. أنا متأكد من أن مثل هذه الروابط ستوفر دافعا إيجابيا إضافيا لمزيد من النمو والإنجازات الجديدة في العديد من المجالات الأخرى للعلاقات الودية والشراكة الاستراتيجية بين روسيا والإمارات العربية المتحدة".

وأعرب سعادته عن تطلع روسيا إلى مشاركة نشطة لوكالات الأنباء والشركات الإعلامية الروسية في الكونغرس العالمي للإعلام في دورته الثانية هذا العام.

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