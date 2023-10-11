نقابة الصحفيين تنظم وقفة احتجاجية ضد العدوان الصهيونى

نظمت نقابة الصحفيين وقفة احتجاجية ضد العدوان الصهيونى ببهو النقابة بالدور الأرضي.

شارك فى الوقفة الاحتجاجية، نقيب الصحفيين خالد البلشي ، وعدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين.

وأصدرت نقابة الصحفيين بيانا قالت فيه: “تضامنًا مع شعبنا الفلسطينى المقاوم ضد إجرام آلة الحرب والقتل الصهيونية المتوحشة، التى تسفك دماء شعب أعزل، وتقصف بيوت المدنيين، وتقتل الشيوخ والنساء والأطفال، وتستهدف المستشفيات بهمجية تليق بسارقي الأوطان؛ تقيم نقابة الصحفيين المصريين يومًا تضامنيًّا مع الشعب الفلسطينى البطل، الذى يدافع عن أرضه المحتلة، ووطنه المسلوب من القتلة المجرمين”.

بدأ اليوم التضامنى فى الثالثة عصرًا، وشارك الصحفيون خلاله فى الفعاليات التالية:

- تأريخ ما يتعرض له الشعب الفلسطينى المقاوم من جرائم وحشية وهجمات بربرية بتدوين رسائل مكتوبة للمقاومة الفلسطينية والشهداء في "دفتر تضامن"، وكذلك إشعال الشموع.

- افتتاح معرض للصور والكاريكاتير عن القضية الفلسطينية والشعب الفلسطينى المقاوم، وجرائم الصهاينة المحتلين.

- مؤتمر صحفى للإعلان عن الإجراءات، التى تتخذها نقابة الصحفيين لدعم الأشقاء فى غزة، وكلمتين لنقيب الصحفيين، وممثل سفارة دولة فلسطين.

- عرض فيلم قصير من إعداد التليفزيون الفلسطينى يلخص الأحداث الجارية.

- فقرة شعرية للشاعر الفلسطينى فايق أبوعوكل، والشاعر المصرى أحمد عبادى.

- فقرة مع كورال عباد الشمس الفلسطينى، وفاصل من الأغاني الوطنية الفلسطينية.