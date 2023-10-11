إيطاليا: مصر تلعب دورا مهما في النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين

قال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، اليوم الأربعاء، إن مصر تلعب دورا مهما في النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأوضح تاجاني، أنه طلب من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن يفعل كل ما بوسعه للإفراج عن الرهائن من الجنسية الإيطالية لدى حماس.

وأمس، قال تاجاني، إن مصر تستطيع لعب دور مركزي في المفاوضات مع حركة المقاومة الفلسطينية.

وأفاد وزير الخارجية الإيطالي بمغادرة 200 إيطالي إسرائيل صباح اليوم على متن طائرتين عسكريتين.

وأضاف وزير الخارجية الإيطالي، أنه يتعين أن يعود خلال الأيام القليلة المقبلة 500 مواطن ايطالي من إسرائيل.