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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيطاليا: مصر تلعب دورا مهما في النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين

مصر وإيطاليا
مصر وإيطاليا

قال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، اليوم الأربعاء، إن مصر تلعب دورا مهما في النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأوضح تاجاني، أنه طلب من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن يفعل كل ما بوسعه للإفراج عن الرهائن من الجنسية الإيطالية لدى حماس.

وأمس، قال تاجاني، إن مصر تستطيع لعب دور مركزي في المفاوضات مع حركة المقاومة الفلسطينية.

وأفاد وزير الخارجية الإيطالي بمغادرة 200 إيطالي إسرائيل صباح اليوم على متن طائرتين عسكريتين.

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وأضاف وزير الخارجية الإيطالي، أنه يتعين أن يعود خلال الأيام القليلة المقبلة 500 مواطن ايطالي من إسرائيل.

مصر وزير الخارجية الإيطالي

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