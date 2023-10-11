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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط المتهم بإشعال النيران في حظيرة مواش بالقليوبية

ضبط المتهم
ضبط المتهم

ألقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية القبض على مزارع، لاتهامه  في نشوب حريق بحظيرة مواشي بقرية الناصرية دائرة قسم شرطة قها، والتي أسفر عنها نفوق 5 رؤوس ماشية، ملك أحد المزارعين، حيث تبين أن وراء نشوب الحريق هو جار المجني عليه، حيث أضرم النيران بالحظيرة لوجود خلافات سابقة بينهم حول الحد الفاصل بالأرض الزراعية الخاصة بكلا منهما، وحرر محضرا بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها، وتقدير خسائر الحريق. 


تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي إخطارا من الرائد حسين فتحى رئيس مباحث قسم شرطة قها، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، يفيد نشوب حريق بحظيرة ماشية بقرية الناصرية دائرة القسم.


وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحريق، وجرى الدفع ب 3 سيارات إطفاء، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون وقوع ثمة إصابات بشرية أو خسائر بالأرواح. 


أسفر الحريق عن نفوق 5 رؤوس ماشية، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق بحظيرة ماشية مبنية بالطوب الأبيض ومسقوفة بالبوص، على مساحة 100 متر تقريبا، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

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