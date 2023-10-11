خيانة داخل الاحتلال.. مسئول فلسطيني يعلن تعاون المقاومة مع إسرائيليين قبل طوفان الأقصى

كشف مسؤول فلسطيني من المقاومة الفلسطينية ، اليوم الأربعاء، عن تعاون بعض قوات الجيش الإسرائيلي مع فصائل المقاومة الفلسطينية منذ فترة طويلة.



وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء ، عن قول المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته، قوله إنه "تمت الاستفادة من هذه المعلومات في عملية طوفان الأقصى لتسلل القوات إلى المستوطنات وخاصة القواعد العسكرية في غلاف غزة" وأكد أن "هذا التعاون لا يقتصر فقط على قضايا الاستخبارات".



وأضاف أنه "منذ فترة طويلة، كان الفلسطينيون يؤمّنون جزءا كبيرا من معداتهم من جنود وبنية الجيش الإسرائيلي".



ووفقا لما نقلته وكالة "تسنيم"، نُشرت منذ فترة طويلة عدة تقارير في مصادر باللغة العبرية، حول أهمية فرض المزيد من الحماية في الجيش، فعلى سبيل المثال، تمت مناقشة مسألة انتشار الإدمان بين الجنود وقيل إن عددا منهم قاموا بتسليم معلومات لفلسطينيين مقابل المال أو المخدرات.