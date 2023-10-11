10 ضحايا و18 مفقودا.. تعليق هام من فرنسا بشأن رعاياها في فلسطين

قالت رئيسة الوزراء الفرنسية، إن 18 من رعاياها مفقودون في إسرائيل.

وأكدت إليزابيث بورن اليوم الأربعاء، أن عدد القتلى الفرنسيين في إسرائيل ارتفع إلى 10.

أعربت فرنسا، اليوم الأربعاء، عن رغبتها الشديدة في تفادي التصعيد في الحرب بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، وكشفت عن تطلعاتها لحل سياسي للنزاع.

وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس الثلاثاء، استنكاره لما وصفه بـ "الابتزاز غير المقبول" من قبل المقاومة الفلسطينية مع الرهائن الإسرائيليين في غزة.

وقال الرئيس الفرنسي إن تغاضي إيران عن هجوم المقاومة على إسرائيل غير مقبول، وإن فرنسا تبحث في تحديد ما إذا كانت متورطة بشكل مباشر".

وأضاف: "ليس لدي أي تعليق لأدلي به حول المشاركة المباشرة لإيران التي ليس لدينا دليل رسمي عليها، ولكن من الواضح أن التعليقات العامة للسلطات الإيرانية غير مقبولة، وأنه من المرجح أن المقاومة الفلسطينية عرضت المساعدة عليها".