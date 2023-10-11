"صدى البلد" يهنئ عزة محمد وإبراهيم نبيوة بالخطوبة السعيدة

خطفت عزة محمد نبيوة الطالبة بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر فرع الزقازيق ، قلب ابن عمها الكابتن إبراهيم عبدالنبي نبيوة مدرب سابق بناشئي النادي الأهلي ، والمدرب الحالي بأكاديمية برشلونة الإسبانية بالقاهرة، حيث احتفلت العائلة في جو بهيج على أنغام الدي جي والألعاب النارية بالخطوبة السعيدة.

وهنأت أسرة تحرير موقع صدى البلد الإخباري الزميل أحمد نبيوة الصحفي بالموقع، بمناسبة خطوبة نجل شقيقته على نجلة ابن عمه ، متمنية للعروسين دوام السعادة والتوفيق في حياتهما المستقبلية .

حضر حفل الخطوبة جمع من أهل وأصدقاء وأقارب العروسين في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية ، وتخلل الحفل عدة فقرات فنية من قبل أصدقاء العروسين، عبرت عن فرحتهما بالخطوبة السعيدة.

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