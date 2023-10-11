أسماء الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم بالقاهرة ورابط اختيار مكان العمل

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة خبرا عاجلا بشأن الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم ، المقرر تسكينهم في مدارس محافظة القاهرة .
وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة في بيان رسمي لها ، أنه تم فتح باب الاستعلام عن نتيجة المرحلة الأولى في مسابقة 30 ألف معلم لإعلان أسماء الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم ، واختيار إدارة التسكين للمقبولين ، ثم طباعة الإخطار والتوجه به مع صورة بطاقة الرقم القومي في الميعاد والمكان المحددين في الإخطار لاستلام خطاب التسكين.
وشددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة ، على ضرورة الدخول على رابط نتيجة المرحلة الأولى في مسابقة 30 ألف معلم من خلال الضغط على https://generaltansikcairomoe.com/ ، ثم الضغط على ايقونة الـ 30 ألف معلم ، ثم إدخال الرقم القومي للمعلم المساعد ، ثم الضغط على تسجيل الدخول .
وكانت مديريات التربية والتعليم ، أعلنت مسوغات تعيين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم استعدادا لتوزيعهم على المدارس .
مسوغات التعيين
وتمثلت مسوغات التعيين بحسب ما تم إعلانه من مديريات التربية والتعليم فيما يلي :
- بطاقة الرقم القومي
-صحيفة الحالة الجنائية
-قرار المجلس الطبي
-شهادة ميلاد مميكنة
-أصل المؤهل الدراسي
-شهادة تأدية الخدمة العامة او الاعفاء
- إقرار الحالة الاجتماعية
-إقرار الذمة المالية
-إقرار من المرشح بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي
-شهادة اجتياز اختبارات القبول الصادر من مجمع الاصدارات المؤمنة والذكية
-أي مستندات اخرى تراها السلطة المختصة (استمارة 105 - منحة 3 اشهر - استمارة 6 تأمين ومعاشات - طلب استخدام).