أسماء الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم بالقاهرة ورابط اختيار مكان العمل

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة خبرا عاجلا بشأن الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم ، المقرر تسكينهم في مدارس محافظة القاهرة .

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة في بيان رسمي لها ، أنه تم فتح باب الاستعلام عن نتيجة المرحلة الأولى في مسابقة 30 ألف معلم لإعلان أسماء الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم ، واختيار إدارة التسكين للمقبولين ، ثم طباعة الإخطار والتوجه به مع صورة بطاقة الرقم القومي في الميعاد والمكان المحددين في الإخطار لاستلام خطاب التسكين.





وشددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة ، على ضرورة الدخول على رابط نتيجة المرحلة الأولى في مسابقة 30 ألف معلم من خلال الضغط على https://generaltansikcairomoe.com/ ، ثم الضغط على ايقونة الـ 30 ألف معلم ، ثم إدخال الرقم القومي للمعلم المساعد ، ثم الضغط على تسجيل الدخول .

وكانت مديريات التربية والتعليم ، أعلنت مسوغات تعيين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم استعدادا لتوزيعهم على المدارس .

مسوغات التعيين

وتمثلت مسوغات التعيين بحسب ما تم إعلانه من مديريات التربية والتعليم فيما يلي :

- بطاقة الرقم القومي

-صحيفة الحالة الجنائية

-قرار المجلس الطبي

-شهادة ميلاد مميكنة

-أصل المؤهل الدراسي

-شهادة تأدية الخدمة العامة او الاعفاء

- إقرار الحالة الاجتماعية

-إقرار الذمة المالية

-إقرار من المرشح بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي

-شهادة اجتياز اختبارات القبول الصادر من مجمع الاصدارات المؤمنة والذكية

-أي مستندات اخرى تراها السلطة المختصة (استمارة 105 - منحة 3 اشهر - استمارة 6 تأمين ومعاشات - طلب استخدام).