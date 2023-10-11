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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أسماء الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم بالقاهرة ورابط اختيار مكان العمل

مسابقة 30 ألف معلم
مسابقة 30 ألف معلم 2023

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة خبرا عاجلا بشأن الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم ، المقرر تسكينهم في مدارس محافظة القاهرة .

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة في بيان رسمي لها ، أنه تم فتح باب الاستعلام عن نتيجة المرحلة الأولى في مسابقة 30 ألف معلم لإعلان أسماء الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم ، واختيار إدارة التسكين للمقبولين ، ثم طباعة الإخطار والتوجه به مع صورة بطاقة الرقم القومي في الميعاد والمكان المحددين في الإخطار لاستلام خطاب التسكين.

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وشددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة ، على ضرورة الدخول على رابط  نتيجة المرحلة الأولى في مسابقة 30 ألف معلم من خلال الضغط على  https://generaltansikcairomoe.com/  ، ثم الضغط على ايقونة الـ 30 ألف معلم ، ثم إدخال الرقم القومي للمعلم المساعد ، ثم الضغط على تسجيل الدخول .

وكانت مديريات التربية والتعليم ، أعلنت مسوغات تعيين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم استعدادا لتوزيعهم على المدارس .

مسوغات التعيين 

وتمثلت مسوغات التعيين بحسب ما تم إعلانه من مديريات التربية والتعليم  فيما يلي :
- بطاقة الرقم القومي
-صحيفة الحالة الجنائية
-قرار المجلس الطبي
-شهادة ميلاد مميكنة
-أصل المؤهل الدراسي
-شهادة تأدية الخدمة العامة او الاعفاء 
- إقرار الحالة الاجتماعية
-إقرار الذمة المالية
-إقرار من المرشح بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي 
-شهادة اجتياز اختبارات القبول الصادر من مجمع الاصدارات المؤمنة والذكية
-أي مستندات اخرى تراها السلطة المختصة (استمارة 105 - منحة 3 اشهر - استمارة 6 تأمين ومعاشات - طلب استخدام).

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