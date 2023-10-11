سفيرة فلسطين بباريس: على أوروبا إدراك أننا بشر.. وإسرائيل تنفذ إبادة جماعية

اعتبرت السفيرة الفلسطينية لدى فرنسا هالة أبو حصيرة، أن إسرائيل تنفذ "إبادة جماعية بحق مليوني فلسطيني"، عبر قصفها المستمر على قطاع غزة المحاصر، وهذا ليس بجديد عليها، ولكن في تلك المرة يعد هذا العمل هو الأكثر وحشية.

وذكرت السفيرة الفلسطينية، أنه لا يوجد معدلين في إسرائيل، وجميعهم توحدوا في حكومة حرب لإبادة غزة، وأصبح الأمر داخل غزة كارثة إنسانية ستكون الأكبر في العالم، وهو ما يستدعي تدخل إنساني عاجل.

وعن الموقف الدولي قالت: "الموقف الدولي خذل الشعب الفلسطيني، وخصوصا أوروبا وأمريكا الذين أعطوا الضوء الأخضر لتلك الجريمة، ونحن نقول لأوروبا التي تتحدث عن الديمقراطية، أن الشعب الفلسطيني هم بشر أيضا، وما يتم معهم جرائم ضد الإنسانية، وأن ممارسات الاحتلال عبر سنوات الاحتلال المستمر منذ 75 عاما، كانت ومازلت جرائم كبرى بحق شعبنا، ويجب أن تكون مقاييس الإنسانية واحدة، وليست انتقائية".