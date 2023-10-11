الرئيس الفلسطيني يزور روسيا قريبا

أعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، سيزور روسيا في وقت قريب.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موقف روسيا بشأن فلسطين وإسرائيل معروف لدى الطرفين، مؤكدًا أن موسكو تؤيد تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وإنشاء دولة فلسطينية.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قال بوتين في الجلسة العامة للمنتدى الدولي “أسبوع الطاقة الروسي": “إن موقف روسيا الذي ذكرته وشرحته للتو، لم يتطور اليوم، ليس فيما يتعلق بهذه الأحداث المأساوية، بل تطور على مدى عقود. وهذا الموقف معروف لدى الجانب الإسرائيلي ولدى أصدقائنا في فلسطين”.

وأضاف: “لقد دافعنا دائما عن تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مع الأخذ في الاعتبار أولا وقبل كل شيء إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة".

وأشار “القضية الفلسطينية هي في قلب كل مسلم وما يحدث فظيع، لافتًا ”يجب علينا أن نسعى جاهدين لتقليل الخسائر بين السكان المدنيين أو خفضها إلى الصفر".