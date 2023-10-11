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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يوجه باستمرار رصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

التعديات على الأراضي
التعديات على الأراضي الزراعية

وجه محافظ المنيا أسامة القاضي رؤساء الوحدات المحلية باستمرار الحملات الميدانية لرصد تعديات البناء المخالف والعشوائي، وإزالة كافة أشكال التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين. 

في مركز ومدينة سمالوط، تم إيقاف حالتي بناء مخالف بحي شرق المدينة وحالتين بحي شمال وحالة بقرية شوشة، وإزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية بقرية قلوصنا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. 

وفي مركز ومدينة ملوي، تم إيقاف أعمال بناء مخالف وإزالة أعمدة خرسانية بالدور العاشر بعقار بحي غرب المدينة، حيث تم إيقاف وإزالة الأعمال فور رصدها، والتحفظ على الأدوات والمعدات المستخدمة في البناء وتحرير المحاضر اللازمة. 

وعلى صعيد آخر، وجه محافظ المنيا المسؤولين بالوحدات المحلية ومكتب الرصف بضرورة المتابعة الدورية والوجود الميداني؛ لتنفيذ مراحل خطط الرصف أولًا بأول والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق الأمان والسلامة.

وقال إنه جار استكمال تنفيذ الخطة المركزية للرصف لعام (2023 - 2024) والتي تشمل إعادة رصف طريق الخريجين بطول 9 كم وعرض 7 م، وإعادة رصف الطريق من كمين دمشير، وحتى الطريق الواصل للصحراوي الغربي بطول 10 كم وعرض 15 م، بجانب إعادة رصف وتوسعة الطريق المؤدي للصحراوي الغربي من قرى الخريجين بمطاي بطول 3 كم وعرض 7 م. 

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