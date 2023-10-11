هاشتاج احنا في ضهر السيسي يتصدر تويتر .. ومصريون : معاك يا ريس

أعرب عدد من المصريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن حبهم للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال مشواره الوطني الذي بذلت فيه البلاد قصارى جهدها، وللحفاظ على أمن وسلامة واستقرار البلاد.

ودشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج #احنا_في_ضهر_السيسي لدعم الرئيس السيسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي .



#احنا_في_ضهر_السيسي‬⁩

‏انا قلبا وقالبا معك وفي ضهرك يا سيسي.

‏تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر



مش هنسيب أرضنا لحد

‏⁧‫#احنا_في_ضهر_السيسي‬⁩



مصر طول عمرها كبيرة وجيشها يهابه كل جيوش العالم

‏⁧‫#احنا_في_ضهر_السيسي‬⁩



واحنا معاك لآخر نفس سيناء مروية بدم شهدائنا ولن نفرط فى حبه رمل واحدة

‏كل المصريين الشرفاء معاك ياريس وحنحمى أرضنا وربنا حينصرنا.