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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

27مخططا لتنفيذ المنظومة.. وزيرة البيئة: ملف إدارة المخلفات على رأس أولويات الحكومة

الدكتورة ياسمين فؤاد
الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

 أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه تم زيادة حجم معدات شركة نهضة مصر المسئولة عن عملية ادارة المخلفات بمحافظة الإسكندرية، لتصل الى ما يقرب من 800 معدة وسيارة، للمساهمة في رفع فعالية منظومة إدارة المخلفات بالمحافظة التي تعد من أهم المحافظات الساحلية المصرية، مشيرة الى أن ذلك يأتي في إطار جهود الحكومة لتنفيذ المنظومة الجديدة لادارة المخلفات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يحقق فرق ملحوظ في مستوى النظافة يلمسه المواطن.


جاء ذلك خلال مشاركتها في مراسم اصطفاف المعدات وسيارات شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، التي شهدها رئيس مجلس الوزراء ضمن زيارته لمحافظة الاسكندرية وبحضور هشام آمنة وزير التنمية المحلية، ومحمد الشريف محافظ الاسكندرية ، وتضمنت عرض نماذج من المعدات والسيارات الحديثة التي تم ضمها مؤخرا للعمل بالمحافظة وعرض الخدمات المختلفة التي تقوم بها الشركة.

وأوضحت وزيرة البيئة ان حضور رئيس الوزراء لمراسم الاصطفاف، يعكس مدى اهتمام الحكومة بملف ادارة المخلفات، والتأكد من جودة خدمات إدارة المخلفات، سواء الجمع السكنى والتجاري، والكنس الآلي واليدوي للشوارع، وغسيل الشوارع والميادين والكباري والأنفاق، ورفع مستوى النظافة بشكل عام.

ولفتت وزيرة البيئة إلى الجهود الحثيثة التي بذلتها الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بمتابعة مستمرة من القيادة السياسية، لاعداد وتنفيذ المنظومة الجديدة لادارة المخلفات، والتي تقوم على ٣ محاور وهي تنفيذ البنية التحتية للمنظومة، وعقود التشغيل، والشق التنظيمي والمؤسسي والتشريعي، حيث تتولى وزارة البيئة الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي في المنظومة، وقامت باعداد ٢٧ مخططا لتنفيذ المنظومة في كافة المحافظات، ومتابعة تنفيذ البنية التحتية واعداد عقود التشغيل، واعداد واصدار أول قانون لادارة المخلفات بأنواعها في مصر ولائحته التنفيذية، والقيام بأنشطة بناء القدرات وجذب الاستثمارات من القطاع الخاص واشراك القطاع غير الرسمي والمجتمع المدني. 

وأشادت وزيرة البيئة بجهود شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة في رفع كفاءتها لتوفير بالخدمات والمنتجات البيئية المتكاملة والمتنوعة ذات الجودة العالية والتكنولوجيا المتطورة، للحفاظ على بيئة آمنة ومستدامه خالية من الملوثات، وتعظيم الاستفادة من المخلفات بأنواعها، ومعالجتها لتحويلها إلى بدائل للطاقة أو التخلص من المرفوض منها بالطرق الآمنة بالمدفن الصحي بمدينة الحمام، حيث أنفقت الشركة 280 مليون جنيه في العام الأخير على شراء معدات وسيارات جديدة من أجل تقديم خدمة متميزة بمحافظة الاسكندرية، ويبلغ عدد العاملين بالشركة 8000 عامل، وتقوم الشركة برفع والتعامل مع 5000 طن من مخلفات بمحافظة الإسكندرية بشكل يومي، وتزداد حتى تصل إلى 6000 طن في الأعياد والمواسم.

وقامت وزيرة البيئة بزيارة مفاجئة للفرع الإقليميى لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية للإطمئان على سير العمل وإنتظامه بالفرع ، حيث عقدت اجتماعاً مع مسئولى الفرع والباحثين والعاملين به ، و وجهت بضرورة تكثيف الفرع للحملات التفتيشية على المصانع وإحكام الرقابة والسيطرة على كافة مصادر التلوث للحفاظ على البيئة وجودة الهواء.
 

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