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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هيئة مكتب البرلمان العربي تعقد اجتماعها الأول تمهيدا لأعمال الجلسة الأولى السبت

اجتماع البرلمان العربي
اجتماع البرلمان العربي

عقدت هيئة مكتب البرلمان العربي اجتماعها الأول اليوم الأربعاء، برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، بمقر الأمانة العامة للبرلمان في القاهرة.

ويأتي هذا الاجتماع للتحضير لأعمال الجلسة الأولى من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث، والتي ستعقد السبت المقبل بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، ومناقشة تطورات الأحداث الجارية في فلسطين.

ناقش البنود المدرجة على جدول أعمال الجلسة واستعدادات البرلمان العربي لدور الانعقاد الجديد، إضافة إلى جهود البرلمان العربي خلال الفترة الماضية ونشاطه المكثف على المستويات العربية والإقليمية والدولية، وذلك في إطار حرصه على تعزيز الحضور البرلماني العربي والدفاع عن القضايا العربية أمام كل المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، كما تطرق الاجتماع لعدد من القضايا المهمة المرتبطة بخطة عمل البرلمان العربي خلال الفترة القادمة.

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