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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غزة تدفن صغارها.. صورة مؤثرة توثق فظائع الاحتلال الإسرائيلي

قطاع غزة
قطاع غزة

نشرت شبكة “إن بي سي” الأمريكية، صورا لرجال يبكون وهم يحملون جثت أط.فالهم وهم علي وشك دفنهم في مقبرة بخان يونس في قطاع غزة.

 

ووثقت الصور المؤثرة فظائع الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين بقطاع غزة.

غزة تدفن أطفالها

 

غزة تدفن أطفالها

ومنذ قليل، أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، باستشهاد ثلاثة فلسطينيين بينهم ط.فلان، وإصابة 11 آخرين، بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قصرة، جنوب نابلس.

ونقلت وكالة أنباء فلسطين "وفا" عن مصادر طبية فلسطينية بأن طواقم الهلال الأحمر نقلت شهيدين (16و17 عاما) من مركز الجزائر الطبي بالبلدة إلى مستشفى رفيديا.

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وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد مصاب ثالث بمستشفى رفيديا متأثرا بإصابته.

قطاع غزة

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