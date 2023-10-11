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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الوضع كارثي .. بيان عاجل من الدفاع المدني الفلسطيني

الأنقاض في غزة
الأنقاض في غزة

أصدر جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة بيانا عاجلا أعلن فيه وجود أعداد كبيرة من الفلسطينيين تحت أنقاض منازلهم التي دمرتها الطائرات الحربية الإسرائيلية.

وذكر الدفاع المدني في بيانه “أعداد كبيرة من المواطنين لا تزال تحت أنقاض المنازل التي دمرتها طائرات الاحتلال على رؤوس ساكنيها، في عدة مناطق من قطاع غزة منذ الليلة الماضية ”.

وقال كذلك  “طواقم الدفاع المدني عاجزة عن التعامل مع الكم الهائل من البيوت المدمرة، وليس لديها ما يكفي من آليات ومعدات ثقيلة لإخراج العالقين من تحت الأنقاض، ما ينذر بارتفاع عدد الضحايا بشكل كبير”.

وأتم بيانه قائلا  “الاحتلال تعمد استهداف طواقم الدفاع المدني في أكثر من منطقة، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من عناصرنا، وتسبب بإعاقة عملنا في إغاثة أبناء شعبنا، وزاد من خطورة الوضع الكارثي.

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