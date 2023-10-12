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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لو بتعاني من المسالك البولية.. اتبع هذه الخطوات

المسالك البولية
المسالك البولية

نشرت الدكتورة سهام سوقية، منشور جديد من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

وأوضحت سهام سوقية، أهم الإجراءات الوقائية للنساء و الرجال الذين يعانون من التهاب المثانة والمسالك البولية لتجنب تفاقم الحالة. 

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- شرب الماء 
يجب شرب كمية كافية من السوائل
للمساهمة في منع تجمع البكتيريا المسببة للالتهاب.

-  عدم تأجيل التبول 
إن احتباس البول لفترة طويلة قد يؤدي إلى تكاثر البكتيريا وتفاقم الحالة.

- تناول التوت البري 
يعتبر التوت فعال للتخفيف من تهيج المثانة

- تجنب الصابون المعطر 
تجنب استخدام المنتجات المهيجة للمنطقة التناسلية مثل الصابون المعطر والمنتجات الكيميائية القوية
للحفاظ على صحة المسالك البولية.

- ارتدي ملابس قطنية داخلية 
و تجنب الملابس الضيقة والأقمشة الاصطناعية، لتسمح بتهوية المنطقة وتقليل التهيج.

- النظافة الشخصية
يجب الحرص على النظافة الشخصية جيدا للمنطقة التناسلية وتجفيفها جيدًا بعد الاستحمام، للحفاظ على صحة المسالك البولية.

المسالك البولية التهاب المثانة البكتيريا الصابون المعطر أعراض المسالك البولية

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