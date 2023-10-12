لو بتعاني من المسالك البولية.. اتبع هذه الخطوات

نشرت الدكتورة سهام سوقية، منشور جديد من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأوضحت سهام سوقية، أهم الإجراءات الوقائية للنساء و الرجال الذين يعانون من التهاب المثانة والمسالك البولية لتجنب تفاقم الحالة.

- شرب الماء

يجب شرب كمية كافية من السوائل

للمساهمة في منع تجمع البكتيريا المسببة للالتهاب.

- عدم تأجيل التبول

إن احتباس البول لفترة طويلة قد يؤدي إلى تكاثر البكتيريا وتفاقم الحالة.

- تناول التوت البري

يعتبر التوت فعال للتخفيف من تهيج المثانة

- تجنب الصابون المعطر

تجنب استخدام المنتجات المهيجة للمنطقة التناسلية مثل الصابون المعطر والمنتجات الكيميائية القوية

للحفاظ على صحة المسالك البولية.

- ارتدي ملابس قطنية داخلية

و تجنب الملابس الضيقة والأقمشة الاصطناعية، لتسمح بتهوية المنطقة وتقليل التهيج.

- النظافة الشخصية

يجب الحرص على النظافة الشخصية جيدا للمنطقة التناسلية وتجفيفها جيدًا بعد الاستحمام، للحفاظ على صحة المسالك البولية.