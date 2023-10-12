لو بتعاني من المسالك البولية.. اتبع هذه الخطوات

نشرت الدكتورة سهام سوقية، منشور جديد من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وأوضحت سهام سوقية، أهم الإجراءات الوقائية للنساء و الرجال الذين يعانون من التهاب المثانة والمسالك البولية لتجنب تفاقم الحالة.
- شرب الماء
يجب شرب كمية كافية من السوائل
للمساهمة في منع تجمع البكتيريا المسببة للالتهاب.
- عدم تأجيل التبول
إن احتباس البول لفترة طويلة قد يؤدي إلى تكاثر البكتيريا وتفاقم الحالة.
- تناول التوت البري
يعتبر التوت فعال للتخفيف من تهيج المثانة
- تجنب الصابون المعطر
تجنب استخدام المنتجات المهيجة للمنطقة التناسلية مثل الصابون المعطر والمنتجات الكيميائية القوية
للحفاظ على صحة المسالك البولية.
- ارتدي ملابس قطنية داخلية
و تجنب الملابس الضيقة والأقمشة الاصطناعية، لتسمح بتهوية المنطقة وتقليل التهيج.
- النظافة الشخصية
يجب الحرص على النظافة الشخصية جيدا للمنطقة التناسلية وتجفيفها جيدًا بعد الاستحمام، للحفاظ على صحة المسالك البولية.