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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شكله غريب .. حسن شاكوش يتصدر التريند بسبب هذه الإطلالة |شاهد

صدى البلد

أثار المطرب الشعبي حسن شاكوش جدلًا كبيرًا علي السوشيال ميديا بعد مشاركته صورته الأخيرة علي الانستجرام. 

 

وظهر حسن شاكوش في الصورة المنشورة علي مواقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بملابس غريبة مثيرة للجدل.

 

حيث ارتدي شاكوش ملابس غير متناسقة بمقاسات غريبة لا تتناسب لطوله وقوامه وكانت الإطلالة عبارة عن بنطلون جينز بوي فريند ممزق بمقاس أوفر سايز .

 

ونسق عليه قميص باللون الكحلي اللامع المضلع طويل جدا غير مناسب لتنسيقه علي البنطلون وانهالت التعليقات بشكل كبير علي صورة شاكوش التي انتشرت علي السوشيال ميديا جعلته يتصدر التريند من جديد وإليكم الصورة .

 

المطرب الشعبي حسن شاكوش المطرب الشعبي بنطلون جينز الإطلالة

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