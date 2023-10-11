حزب حماة وطن: مصر لم ولن تسمح المساس بأمنها القومي

قال كريم إمام، أمين عام شباب حزب حماة وطن إن القضية الفلسطينية على رأس أولويات أجندة القيادة السياسية المصرية التي تحمل دائما على عاتقها هموم الأشقاء العرب، وذلك دون السماح بالمساس بأمنها القومي المصري والعربي.



وأكد إمام في بيان له اليوم، أن مصر تبذل جهودا حثيثة لحل القضية الفلسطينية وإقرار السلام العادل والشامل في المنطقة، وضمان حماية الشعب الفلسطيني الشقيق والمدنيين العزل، ووقف نزيف الدماء المستمر، مشددا على أن مصر لم ولن تتخلى عن التزاماتها تجاه القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.



وثمّن أمين شباب حزب حماة وطن جهود القيادة المصرية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم القضية الفلسطينية، بالتواصل مع قادة وزعماء العالم وبذل جهود كبيرة في تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف بهدف الوصول إلى الحل الأمثل الذي يضمن تهدئة الأوضاع بين أطراف النزاع أولا ومن ثم الجلوس على طاولة الحوار وحل القضية.



ودعا إمام كافة مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والقوى السياسية للمشاركة في حملة جمع وإرسال قوافل الإغاثة المصرية التي ترعاها مؤسسة حياة كريمة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والهلال الأحمر لتقديم المساعدات المادية والعينية بشكل مستمر للشعب الفلسطيني، الذي يعاني ويلات الخروب بسبب الاعتداء الغاشم من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد أمين شباب حماة وطن على أن القيادة السياسية قي مصر حذرت من تداعيات التصعيد الحالي في الأراضي المحتلة، مثمنا حديث الرئيس السيسي الذي أكد فيه أن مصر تؤكد أن السلام العادل والشامل، القائم على حل الدولتين هو الخيار الامثل لوقف النزاع .



واختتم إمام حديثه قائلا: أن ما تقوم به إسرائيل من أعمال عدوانية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل لن ينتج عنها إلا تعقيداً للامور ومزيداً من العنف .