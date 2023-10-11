المحرصاوي: ضرورة ملء الفراغ الفكري للشباب لمحاربة الأفكار المتطرفة

التقى الدكتور محمد حسين المحرصاوي - نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بأعضاء فرع المنظمة بأسيوط، وذلك على هامش زيارته للمحافظة.

ملء الفراغ الفكري للشباب فهو الأساس لمحاربة الأفكار المتطرفة

كان في استقباله الدكتور كمال كامل الحداد، رئيس الفرع، الدكتور على عبد الحافظ - نائب رئيس الفرع، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسيوط الأزهرية، كما شهد اللقاء الدكتور محمود محروس فراج - منسق عام الفرع، الدكتور ياسر محمد - عضو الفرع، الدكتور صلاح السيد محمد - مدير عام مناطق بمجمع البحوث الإسلامية، الشيخ سيد عبد العزيز - مدير الدعوة.

شدد الدكتور المحرصاوي على أن التطرف هو داء العصر، فالتطرف والتشدد لا يكون فقط في الدين، ولكن في شتى مناحي الحياة، مؤكدا على أن التطرف الفكري ينشأ من فراغ الفكر والعقل، فضلا عن سعي الجماعات المتطرفة استقطاب الشباب باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي، عبر بث سمومها وأفكارها التي يستهواها أصحاب الفكر المعدوم والنفوس المريضة.



كما أكد على ضرورة التواصل المستمر والفعال، والعمل المشترك بين مؤسسات الأزهر من جهة، ومؤسسات الدولة من جهة أخرى، وذلك لتحقيق التكامل بما يعود بالنفع على الفرد وبالتالي على الدولة بما يجلب الاستقرار للمجتمع، كما أشار إلى ضرورة الاهتمام بالنشء باعتبارهم شباب ورجال المستقبل، ويجب على مؤسسات الأزهر العمل على تأسيس وتنفيذ البرامج التي تضمن تنشئة الأطفال بفكر سليم.



وأكد سيادته أن المنظمة والأزهر يعملان بشكل متكامل، ويحققان أهداف الدولة المصرية، وطالب بالتعاون الدائم مع فروع المنظمة لتحقيق استراتيجيتها الرامية إلى رفع درجة الوعي لدى أفراد الشعب المصري.

أثنى الدكتور علي عبد الحافظ، على دور المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بفروعها الداخلية والخارجية؛ لما تقوم به من أنشطة متميزة تسهم في محاربة الفكر المتطرف وتأصيل المنهج الأزهري المعتدل، فضلا عن عقدها للدورات التدريبية والندوات التثقيفية، فضلا عن عقد الدورات التدريبية للسادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والمناطق الأزهرية.

وأكد الدكتور كمال الحداد، على سعادته بزيارة نائب رئيس المنظمة لمحافظة أسيوط، وتمني تكرار الزيارات التي تحقق التقارب والتآلف بين أعضاء المنظمة، وأكد على دور الفرع في نشر رسالة ووسطية الأزهر الشريف بين جموع الشباب في أسيوط.

أكد الشيخ سيد عبد العزيز - مدير الدعوة بمنطقة وعظ أسيوط، على أهمية تنفيذ أنشطة المنظمة في ربوع الوطن كافة لما فيها من أهداف سامية تعمل على ترسيخ الأمن والسلام داخل أركان المجتمع المصري، كما أشار إلى دور المنظمة في كافة محافظات الجمهورية في غرس المحبة والسلام بين قطبي الوطن وتدعيم أواصر المحبة والسلام بين المسلمين والمسيحيين.