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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عاكس شقيقتهما.. قرار المحكمة بشأن متهمي الطالبية

صدى البلد

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس شقيقين 15 يوماً على ذمة التحقيقات لاتهامهما بقتل سائق عاكس شقيقتهما.
وكلفت النيابة العامة الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة المجنى عليه  لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وأمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة، وانتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.
وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على شقيقين  لاتهامهما بقتل سائق خلال مشاجرة بمنطقة الطالبية، لاتهامهما له بمعاكسة شقيقتهما، بعدما ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مقتل سائق نتيجة الاعتداء عليه، خلال مشاجرة بمنطقة الطالبية، وانتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبإجراء التحريات تبين للمقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، أن المجني عليه سائق، تشاجر معه شقيقين، نتيجة اتهامهما له بمعاكسة شقيقتهما، مما أدى إلى نشوب مشاجرة بينهم، انتهت بمقتل المجني عليه، وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق وبعرضهما على قاضي المعارضات بالمحكمة أصدر قراره المتقدم.

قتل سائق عاكس شقيقتهما الطبيب الشرعى النيابة العامة مديرية امن الجيزة

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