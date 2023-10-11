في اليوم العالمي للفتاة .. ياسمينا العبد : أنتِ الأهم بوجودك

نشرت الفنانة ياسمين العبد فيديو على صفحتها قالت فيه" النهاردة اليوم العالمي للفتاة وفي اليوم ده أحب أقول لكل امرأة مصرية وعربية، أنتِ الأهم بنجاحك، أنتِ الأهم بوجودك، أنتِ الأهم بتأثيرك في كل حاجه حوالينا"



وأضافت الفنانة ياسمينا العبد كل عام وأنتي قوية وطموحة وذكية وجميلة وسعيدة.



حملة "أنتي الأهم" هي حلقة رائدة في سلسلة حلقات النهوض بالمرأة ودعم حقوقها وقضاياها المختلفة، تعمل الحملة على تنفيذ برامج توعوية مختلفة لحماية حقوق المرأة في العديد من المجالات منها التمكين الاقتصادي للمرأة وخاصة المرأة المعيلة، ضمان حق المرأة في التعليم والعمل، و حمايتها من التمييز والعنف الأسري.



واليوم العالمي للفتاة هو الاحتفال الدولي الذي أعلنته الأمم المتحدة في اليوم الحادي عشر من شهر أكتوبر من كل عام، لدعم الأولويات الأساسية من أجل حماية حقوق الفتيات و المزيد من الفرص للحياة أفضل ، و زيادة الوعي من عدم المساواة التي تواجهها الفتيات في جميع أنحاء العالم على أساس جنسهن.

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