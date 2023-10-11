لبحث العدوان على غزة.. وزراء الخارجية يعقدون اجتماعا تشاوريا بالجامعة العربية

انطلقت منذ قليل أعمال الاجتماع التشاوري المغلق لوزراء الخارجية العرب، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك قبل انطلاق أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة.



وتعقد اليوم أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وبحث سبل التحرك العربي لوقف هذا العدوان.

ويأتي اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بناء علي طلب دولة فلسطين وبرئاسة المملكة المغربية الرئيس الحالى لدورة المجلس الوزاري وذلك لبحث سبل التحرك السياسي على المستوى العربي والدولى لوقف العدوان الإسرائيلي .



ويبحث الاجتماع سبل التحرك السياسي على المستوى العربي والدولي لوقف العدوان الإسرائيلي ومساءلة مرتكبيه وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتحقيق السلام والأمن المرتكز على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.