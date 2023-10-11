لبحث العدوان على غزة.. انطلاق أعمال مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري

انطلقت أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى وزراء الخارجية، منذ قليل، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، لبحث العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، وبحث سبل التحرك العربي لوقف هذا العدوان.

يأتي اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بناء علي طلب دولة فلسطين وبرئاسة المملكة المغربية الرئيس الحالى لدورة المجلس الوزاري وذلك لبحث سبل التحرك السياسي على المستوى العربي والدولى لوقف العدوان الاسرائيلي .



ويبحث الاجتماع سبل التحرك السياسي على المستوى العربي والدولي لوقف العدوان الإسرائيلي ومساءلة مرتكبيه وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتحقيق السلام والأمن المرتكز على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.