الكشف على 1354 مواطنًا في قافلة علاجية بقرية أم الرزق بالدقهلية

قال وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية الدكتور شريف مكين إنه تم الكشف على 1354 مواطنًا خلال قافلة طبية في قرية أم الرزق بمركز شربين، والتي استمرت لمدة يومين.

وأضاف مكين - في بيان اليوم الأربعاء - أن القافلة شملت 11 عيادة منها 7 عيادات متنقلة تضمنت (باطنة - أطفال - جراحة - رمد - تنظيم أسرة)، فضلا عن معمل طفيليات وأشعة x-ray، كما تم إجراء 161 تحليلا مختلفا للمرضى، و69 حالة أشعة عادية وموجات صوتية.



وأوضح أنه تم عمل فحوصات لـ 75مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم، وتحويل 30 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 6 قرارات للعلاج على نفقة الدولة.

وأكد حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين، حيث أقيم على هامش القافلة 45 ندوة تثقيفية و107 حالات استبيان، مؤكدًا استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

وعلى صعيد آخر، نظمت كلية التمريض بجامعة المنصورة فعاليات المؤتمر الدولي الخامس والافتراضي الثاني لقسم تمريض صحة المرأة والتوليد بالتعاون مع الجمعية الطبية البريطانية وقسم طب النسا والولادة بجامعة المنصورة، وذلك بعنوان "عدالة وتمكين المرأة كركن أساسي في صحتها".

وبدأت فعاليات المؤتمر بجلسة تكريمية لأعضاء هيئة التدريس حديثي الحصول على درجة أستاذ مساعد ودرجة مدرس ودرجة مدرس مساعد، وأوائل القسم لدرجتي الماجستير (الدكتورة أبرار رفعت) والدكتوراه (الدكتورة إيمان نبيل)، وأوائل طلاب البكالوريوس (الطالبة إسراء علي أحمد سلامة وهدير محمد ابو الفتوح وهبة أحمد محمد عطيه وإسراء عبده مجاهد).

وتضمنت الجلسات العلمية مناقشات متنوعة ومثمرة من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا من الجامعات المصرية المختلفة (المنصورة، كفر الشيخ، المنيا، بورسعيد، عين شمس).