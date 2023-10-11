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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا: توفير مناخ آمن وتنشئة صحية سليمة للأطفال أهم أولوياتنا

محافظ قنا أشرف الداودي
محافظ قنا أشرف الداودي

أكد محافظ قنا أشرف الداودي، أهمية توفير مناخ آمن للأطفال وتنشئتهم تنشئة صحية سليمة، وعدم تعرض الطفل لأي نوع من مظاهر العنف سواء كان عنفا أسريا أو داخل المدارس، لما له من تأثير سلبي على حالته النفسية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن ملف حماية الطفل من الملفات ذات الأولوية القصوى التي تعمل عليها المحافظة في ضوء توجهات الدولة لتوفير كامل الدعم والرعاية للأطفال المعرضين للخطر.


جاء ذلك خلال ترؤوس المحافظ الاجتماع الدوري للجنة العامة لحماية الطفل، اليوم /الأربعاء/ لمتابعة أعمال اللجنة، ودورها في حماية الأطفال المعرضين للخطر، في حضور محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أشرف فاروق ممثلا عن مديرية أمن قنا، ومحمد المصري ممثلا عن إدارة الحماية المدنية، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطري، وسميحة سعد مدير الوحدة العامة لحماية الطفل، و الدكتور سلمى القاضي ممثلة إدارة الأمومة والطفولة بمديرية الصحة بالمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن.


واستمع المحافظ لشرح تفصيلي، حول جهود وحدة حماية الطفل ، وأهم التوصيات التي تم إقرارها خلال الاجتماع السابق للجنة، وكذا الإجراءات التي يجب تطبيقها لتوفير المزيد من الحماية لأطفالنا في المدارس ودور الرعاية والحضانات، وضرورة الالتزام بشروط التراخيص بالنسبة للحضانات من حيث تطبيق اشتراطات الحماية المدنية، وعدم استقبال أطفال أكثر من الأعداد المسموح بها، وتكثيف التوعية بالخط الساخن رقم 16000 الخاص بتلقي بلاغات التنمر والتحرش.


ووجه المحافظ، بضرورة مشاركة منظمات المجتمع المدني الموجودة بالقرى في مساعدة لجان حماية الطفل في عملية الرصد والإبلاغ عن حالات تعرض الأطفال للخطر مثل (ختان الإناث، الزواج المبكر، عمالة الأطفال).


وطالب المحافظ، بضرورة التعامل الفوري مع أي بلاغات واردة بمقار ومكاتب حماية الطفل المتواجدة بكل الوحدات المحلية وتفعيل دورها في ممارسة المهام المنوطة بها.


وقدم المحافظ في ختام الاجتماع الشكر لأعضاء اللجنة العامة لحماية الطفل، للجهد المبذول في تقديم كافة أوجه الرعاية للأطفال المعرضين للخطر، والعمل على مدار الساعة لحل كافة المشكلات المتعلقة بهم.

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